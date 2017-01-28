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مقتل أربعة مصريين في هجوم إرهابي وسط سيناء

قتل 4 مصريين جراء إطلاق مسلحين النار عليهم وسط سيناء شمال شرق مصر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار أمس على 4 أشخاص على طريق بين الحسنة والقسيمة في منطقة المثني وسط سيناء ما أدى إلى مقتلهم مشيرة إلى أن الجهات المعنية بدأت التحقيق في الحادث.

من جهة أخرى أحبطت قوات الأمن هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة على نقطة أمنية وسط سيناء.

وضبطت قوات الأمن السيارة المفخخة بنحو 5 أطنان من المواد المتفجرة ونقلتها إلى مكان آمن تمهيدا لتفكيك المتفجرات فيها.

وكالات

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