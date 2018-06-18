مقتل أحد أوائل الضباط المنشقين بحادث سير في تركيا

قتل العقيد الركن المنشق “عبد المحسن ناصيف النعيمي” جراء حادث سيارة أثناء توجهه من مدينة اسكندرون إلى الريحانية التركية يوم الجمعة الماضي. وينحدر “النعيمي” من بلدة “عز الدين” (شمال شرق حمص)، وهو أحد وجهاء عشيرة “النعيم” شغل العديد من المناصب العسكرية في الشرطة السورية قبل أن ينشق عام 2012.

وهو من مواليد بلدة “عز الدين” 1956، وخريج الكلية الحربية بحمص شغل منصبا في شرطة نجدة حلب، ومن ثم رئاسة مرور حماة ومعان وسجن دير الزور، قبل أن يتولى منصب رئيس مركز إجازات السوق العامة والخاصة في مدينة دمشق.



وتولى كذلك منصب معاون قائد شرطة محافظة دمشق قبل أن ينشق في 20 آب- أغسطس/ 2012 ضمن إجراءات دقيقة حتى وصوله إلى تركيا، وهناك -كما يقول- المصدر شغل منصب قائد الشرطة للمنشقين !



هذا وكان “النعيمي” قد تعرض لعملية خطف عام 2013، ثم وجد مرمياً بعد أن أُصيب بجروح جراء إطلاق نار عليه في إحدى المدن التركية، ودخل مشفى انطاكيا في العناية المركّزة لمدة أسبوع.