معرض دمشق الدولي في يومه الخامس… أكثر من 116 ألف زائر

أكثر من 116 ألف شخص زاروا معرض دمشق الدولي في يوم الخامس وتابعوا فعالياته الاقتصادية والثقافية والفنية المتنوعة بحسب مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية غسان الفاكياني.



وشهد الجناح السوري وجناح الحرف اليدوية اليوم إقبالا لافتا من زوار المعرض كما جناح السورية للتجارة الذي قصدته أعداد كبيرة من الزوار لشراء اللوازم المدرسية عشية بدء العام الدراسي الجديد.



وأقيمت اليوم على هامش معرض الباسل للإبداع والاختراع الـ 19 عددا من المحاضرات وجلسة حوارية مع المخترعين ورجال الأعمال فيما أحيا الفنان السوري أذينة العلي حفلا غنائيا على مسرح المعرض وقدم أطفال ذا فويس تيم الحلبي وكمي غرز الدين مجموعة متنوعة من الأغاني وسط حضور كثيف من الأطفال والكبار تفاعلوا مع الحدث بالحفاوة والتصفيق.



ويستمر معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 لغاية السادس من أيلول الجاري ويتضمن العديد من الفعاليات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.