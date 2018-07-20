معايير جديدة للتعيين والترفيع وإلغاء الفرز والنقل

وضعت وزارة التعليم العالي آلية جديدة للتعيين و الترفيع تضمن جودة العملية التعليمية وتبعا لذلك تم وضع ضوابط جديدة لتعيين شريحة أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات في العملية التعليمية وهي كالآتي: التعيين بموجب إعلان (مسابقة) ولذلك لم يعد بالإمكان النقل أو الفرز إلى هذه الوظيفة وهذا يحقق مبدأ تكافئ الفرص، و اقتصار التعيين على حملة شهادة الماجستير وبتقدير جيد جداً على الأقل.



كما تم فرز عدد من المهندسين مؤخراً لأغراض تدريسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /600/ تاريخ 26/3/2018، وتم فرزهم إلى الجامعات بتاريخ 24/4/2018 بعد نفاذ القانون رقم /16/ لعام 2018 وتبعا لذلك لم يتم تعيين أي منهم بوظيفة عضو هيئة فنية، علماً أنه قبل صدور القانون رقم /6/ لعام 2006 كان هناك آلية لتعيين المهندسين لأغراض تدريسية وسيتم اعتماد ذات الآلية المعتمدة سابقاً بحيث يتم تعيينهم بوظيفة مهندس لأغراض تدريسية ولا يمكن تعيينهم بوظيفة عضو هيئة فنية، ويحق لهم مستقبلاً التقدم إلى إعلانات أعضاء الهيئة الفنية إذا توافرت فيهم الشروط.



وأصدرت الوزارة قرار حجب جائزة باسل الأسد للبحث العلمي لعام 2017 في كافة المجالات المنصوص عنها في الإعلان وذلك لعدم نيل البحوث التي جرى تحكيمها الدرجة العلمية المميزة التي تجيز منح هذه الجائزة.