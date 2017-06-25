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مظاهرة في كوريا الجنوبية احتجاجاً على نشر “ثاد”

تظاهر آلاف الأشخاص أمس قرب السفارة الأميركية في سيئول احتجاجا على ما وصفوه “اجبار” الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوريا الجنوبية على نصب الدرع الصاروخية الأميركية “ثاد” في بلادهم.

وكانت الولايات المتحدة الاميركية بدأت في الـ 26 من نيسان الماضي تسليم منظومة ثاد لكوريا الجنوبية التي باشرت بدورها نصب معدات هذه المنظومة في خطوة استفزازية لكوريا الديمقراطية ما تسبب بتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت ا ف ب أن المحتجين الذين قدر عددهم بأربعة الاف شخص حملوا لافتات كتب عليها “ترامب توقف عن إجبار كوريا الجنوبية على نصب ثاد” و”لا لثاد لا لترامب”.

وشارك في الاحتجاج سكان من مدينة سونغ جو في جنوب شرق البلاد حيث يتم نصب الدرع الصاروخية الأميركية.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي تقدم المئات من مواطني كوريا الجنوبية في منطقتي سونغ جو وكيم تشون الواقعتين قرب موقع الدرع الصاروخية الأميركية بشكوى قضائية إلى المحكمة الدستورية لاصدار أمر قضائي يمنع استكمال عمليات نشر وتشغيل هذه المنظومة.

وكالات

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