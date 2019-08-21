مطعم شاورما سوري يثير أزمة في مصر!

تصدر هاشتاغ "حق المصرية يا ريس" التويتر عند المصريين، على خلفية شاجر نشب بين سيدة مصرية وصاحب مطعم "عروس دمشق" بفرعه الكائن في الإسكندرية، بسبب تبرم السيدة من الحرارة الصادرة عن المطعم الذي يقع أسفل شقتها.

وبحسب مواقع مصرية، تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمصرية وهي تشكو من صاحب المطعم السوري، متهمةً إياه بأنه قال لها بعد إن تطاولت عليه: "هاتولي راجل أكلمه!".



وعلى إثر هذا المقطع تصدر الهاشتاغ موقع التويتر، مما أدى إلى صدور قرار من الداخلية في مصر يقضي بإغلاق المطعم ومصادرة مافيه، وهو الأمر الذي أسعد بعض لنشطاء، بينما اعترض البعض الآخر على التطورات التي استغلها البعض في إثارة الفتنة بين الشعبين الشقيقين.



وفي المقابل أشاد عددٌ كبيرٌ من النشطاء بالمطاعم السورية وبمذاقها المميز، وبأخلاق أصحابها، خاصة وأن استثمارات السوريين في مصر وصلت إلى (23) مليار دولار.