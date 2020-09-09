مطار عمان الدولي يعود إلى العمل ومشاورات لافتتاح مطار دمشق الدولي

أعلنت سلطات الطيران المدني في الأردن عن إعادة تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم، الثامن من أيلول مع مراعاة الإجراءات الصحية جميعها.



وفي دمشق، علم أن هناك مشاورات تنتظر موافقة اللجنة الحكومية المكلفة بالتصدي لفيروس كورونا، لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي وتسيير رحلات منتظمة لـ«السورية» والشركات المرخصة، مع إمكانية إقامة مركز فحص «بي. سي. آر.» داخل المطار للقادمين إلى سورية.



يذكر أن فحص الـ«بي. سي. آر.» السوري معتمد في كل دول العالم، وبإمكان الحكومة السورية اعتماد الفحص الذي يجريه المسافر في الدول التي يقيم فيها قبل سفره، أو إقامة مركز فحص في المطار على غرار مطار بيروت الدولي وإلزام الركاب بالبقاء في منازلهم حتى صدور النتيجة، أو الإقامة في أحد الفنادق المعتمدة.



يذكر أن البقاء على إغلاق مطار دمشق الدولي يعني فوات أموال كبيرة على شركات الطيران التي ترفد الخزينة بالعملة الأجنبية وخسائر فادحة لها، خاصة أن أغلبية مطارات العالم عادت إلى العمل مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية، ولا يوجد مبرر لبقاء مطار دمشق الدولي مغلقاً.