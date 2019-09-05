مصطلحات شامية عتيقة ، كلمات لها رنين في اذن كل شامي عتيق

*السقاطة

مصدم مطرقة الباب وتكون من الحديد على شكل الحلقة أو يد الإنسان.

*باب خوخة

باب البيت العربي الكبير المزدوج، باب خشبي كبير وبقلبه باب صغير مزين بالمسامير.

*باب مصراعين

باب عادي بردفتين.

*الدهليز

ممر ضيق بين باب الدار وباحتها.

*الديار

باحة البيت العربي، وهي مفتوحة للسماء وسطها بحرة ماء وحولها أحواض الشجر والأزهار

*القاعة

غرفة كبيرة في البيت العربي جدرانها وسقفها من الخشب كما يوجد في صدر عتبة القاعة “مصب” من الرخام مزخرف توضع فيه المرآة.

*المربع

غرفة مربعة في الديار ولها عتبة وتسمى أيضاً المخدع.

*الليوان

القسم المسقوف من باحة الدار، يطل على جمال البيت ويستعمل للجلوس صيفاً لرطوبته.

*الصالية

غرفة عالية عن أرض الديار بثلاث أو أربع درجات، والصالية معربة عن *الصالون.

*الشمسية

شباك صغير لدخول الشمس وهو كالقمرية تماماً إلا أنه مزين بتقاطيع هندسية.

*القمريةشباك صغير في أعلى المربعات زجاجه ملون ولا يفتح للهواء، يدخل منه ضوء القمر.

*المندلون

نصف نافذة تفتح لدخول الهواء وتكون في أعلى الغرفة أو القاعة.

*الخص

شباك من أصابع الخشب المتقاطعة يحجب النساء في البيوت عن الأنظار.

*المشرقة

سطح صغير داخل البيت بين الدرج وغرف النوم.

*الممشاية

ممر بين الغرف.

*الداور

ممر مغطى من طرفه الواحد بالزجاج، وهو محاذي لغرف النوم.

*الرواق

امتداد فوق المربعات والقاعات يمنع المطر عن غرف البيت العربي.

*الطوان

سقف الغرفة الداخلي ويستر بالأعمدة الخشبية التي تحمل سقف الغرفة، وهو من القماش الخام المطلي أو من الخشب المزخرف.

*اليوك

خزانة داخل جدران الغرف بلا باب تغطيها ستارة، وتطبق في اليوك عادة فرش النوم واللحف والمخدات.

*الكتبية

مكتبة برفوف خشبية بلا أبواب في جدار الغرفة العربية الدمشقية لوضع الزبادي الصيني، والشمعدانات، والكازات، والكتب.

*الخرستان

كتبية لها باب خشبي مطلي بالزخارف.

*دف المربع

أرض خشبية عالية في الغرف السفلى من البيت العربي يوضع فوق الطرز أحيانا ليمنع الرطوبة.

*برطوشة الباب

خط رفيع من الرخام أو الحجر الأسود يفصل بارتفاعه سطح أرض الديار عن سطح عتبة القاعة أو الغرفة، وتسمى أسكفة الباب السفلي.

*الزعرور

النجران، وهو نجران الباب أو عقب مصراع الباب.

*الساقط

مفتاح باب البيت، يقولون في دمشق دشرنا البيت عالساقط ما غيلنا أي تركنا بلا قفل.*الزريقة

قصرمل، وكلس، وكتكت: يدهن بها نصف الجدار وأرض الغرف العلوية.

*الكلسة

كلس أبيض وكتكت أي قشر قنب مقطع يطلى بها الجدار.

*العدسة

قصرمل وكلس، تمد في أرض ديار البيت العربي وغرفه بدلاً عن البلاط.

*القصعة

قصرمل، وصبغة حمراء، ورمل: تمد في الأرض وتصقل ويصير لها لمعة كالبلاط، وتستعمل غالباً في حمامات السوق الشامية.

*الطالع

خزان داخل جدار الحارة تجتمع فيه المياه وتتوزع منه إلى بيوت الحارة.

*السبيل

طالع مكشوف، بحيرة جدارية في حارة دمشقية يتبرع بها كسبيل عن روحه أحد الأثرياء، فيشتري الماء من كيسه ويقدمه مجاناً لكل عابر سبيل ولغسل الفاكهة وللدواب. وقد يرسل من هذه المياه سواقي للبيوت الفقيرة في الحي.

*الكانونة

مدفأة جدارية تستعمل للطبخ في المطبخ العربي، يحرق فيها الحطب أو الفحم.

*الوجاقمجموع عدة كوانين أربع أو خمس كوانين، يستعمل للطبخ وخلافه.

*النملية

خزانة خشبية لوضع الأكل فيها لها نوافذ من المنخل المعدني تسمح بالتهوية وعدم فساد الطعام، وتمنع النمل والذباب والحشرات عن الطعام.

*الحق

إناء كبير لماء الشرب من الفخار وله عروتان.

*الابريق

ابريق للماء من الفخار له يد وزنبوعة “بلبلة” ويصنع أحياناً من التوتياء أو التنك ويستعمل للوضوء.

*الشربة

إناء للماء من الفخار الأبيض وله يدان صغيرتان وهناك “شربة” صغيرة بلا يدين.

*الزير

إناء كبير له قاعدة خشبية عالية تتصفى منه المياه وتنزل صافية صالحة للشرب إلى إناء فخاري اسمه “جسطر”.

*الخابية

إناء فخاري للمؤونة كالزيت وغيره.

*المعجن

وعاء كبير من النحاس أو الفخار يعجن فيه الطحين.

*الكفكير

ملعقة مسطحة كبيرة مثقوبة عدة ثقوب ولها يد طويلة لتحريك الطبخ وسكب الطعام كالكبة اللبنية، والكوسا المحشي.

*الكبجاية

مغرفة كبيرة رأسها على شكل نصف كرة لها يد طويلة تستعمل لسكب الشوربا.*المطربان

القطرميز الكبير الزجاجي الذي توضع فيه مؤونة البيت كالمربيات، والجبن، والمكدوس.

*الكندوش

صندوق من الخشب عالي وكبير الحجم يستعمل لخزن القمح في البيوت.

*الجاط

صحن بيضوي، شختورة.

*الصفوة

رماد الفحم أو الحطب.

*الطمرة

قطعة فحم كبيرة توضع في قلب دق الفحم المتوهج وتطمر بالرماد حتى اليوم الثاني صباحاً فتتحول إلى جمرة جاهزة لتبعث الدفء.

*القرمية

حطبة كبيرة للصوبا.

*الأبيلة

قنب وخشب وورق وكسارة حطب وأغصان شجر، تشتعل الأبيلة في الأزقة شتاءً ويتدفاً عليها الفقراء والباعة المتجولون الذين يجمعون قطع الأبيلة بنفسهم ويضعونها في تنكة مثقبة ويشعلونها ليتجمعوا حولها لقتل برد الشتاء.

*الكراجة

عربة العتال.العتال ،الحمال ،

*الطراحة

مخدة كبيرة مربعة طرية للجلوس أو للاستناد في غرفة الجلوس أو في الليوان.

*السكملة

طاولة صغيرة جداً لصحن السيجارة وتستعمل في المقاهي الدمشقية القديمة لكاسة الشاي.



*الايمع

القميق: الدندرمة، البوظة المثلجة.

*اللازمة

حفلة ضرورية في المناسبات الهامة كالزواج.

*الليلية

سهرة نسائية تستمر حتى الفجر في حفلة عرس أو حفلة طهور أو نذر بسبب شفاء مريض أو طهور صبي.

*العصرية

تعزية أهل الميت عند النساء لمدة ثلاثة أيام من بعد العصر حتى المغرب وتكون بلا كلام.

*إخدان الخاطر

تعزية أهل الميت عند النساء بعدة كلمات يوم إخدان الخاطر.



*دشرني

اتركني.

*الكلحوس

البخيل.

*النسناس

الإنسان البارد القلب الذي يبعث الضجر، ويقال فلان نسناس لأن أسلوبه في الحديث يسبب الضيق لما يتضمنه من تعليقات باردة.

*السحنوك

القدقود: النحيل الذي يبعث هزاله على الضحك.

*النايط

النعيان الإنسان البارد البطيء.

*مجلوء

مدلل، مائع، مفروط.

*ممصوع

نحيف جداً وقصير.

*ليكو

ها هو.

*مرق علينا

مر علينا.

*جئر

وقع وعنيد.

*كسرنا السفرة

فطرنا.

*الوتوتة

الوشوشة

*المظبطة

عريضة موقعة من قبل عدد كبير من الناس تقدم للسلطات ودوائر الأمن تحمل شكوى ضد ظاهرة مسيئة للسكان.

*الكراكون

المخفر.

*الشرشوحة

المزرية: التي تعير بلباسها أو أخلاقها.

*الشرنة

الفوضوية غير المنظمة في بيتها.

*أم كمونة

البخيلة.

*الشاضومة

امرأة ثرثارة وقوية.

*البابا حسن

الرزيل ذو الأخلاق السيئة.

*مدهرن

أهرماني: أكبر من عمره، صغير ويتكلم كلام الكبار.

*سرنوة

خبيثة تخفي خبثها بذكاء.

*الشنتير

الكبير الذي لم يعد طفلاً.