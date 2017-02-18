مصرع 7 أشخاص وإنقاذ 10 آخرين جراء انهيارات ثلجية جنوب كازاخستان

أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية الكازاخستانية أمس مصرع سبعة أشخاص وإنقاذ 10 آخرين جراء انهيارات ثلجية جنوب كازاخستان.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم اللجنة روسلان ايمانكولوف قوله .. إنه “تم خلال عمليات البحث والإنقاذ العثور على جثث سبعة أشخاص حتى الآن وإنقاذ 10 آخرين”.



بدورها أشارت وزارة الدفاع الكازاخستانية في بيان إلى إن الانهيارات الثلجية وقعت أثناء القيام بتدريبات عسكرية مقررة في وادي كوكساي بمنطقة جامبيل.



وبحسب الوزارة فمن الممكن أن يكون هناك أكثر من 20 شخصا ما زالوا محاصرين نتيجة الانهيارات الثلجية.

وكالات