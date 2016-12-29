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مصرع 50 شخصاً جراء الفيضانات في الكونغو

لقي 50 شخصاً على الأقل مصرعهم وتشرد 10 آلاف آخرون جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة بوما الساحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت رويترز عن تيريز لويز مامبو وزيرة الصحة في الإقليم الأوسط بالكونغو “إن الأمطار الموسمية التي هطلت خلال الأيام الماضية تسببت في فيضان نهر كالامو وإغراق اثنين من أحياء المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد وسقوط عشرات الضحايا” مضيفة “إن الأضرار جسيمة للغاية.. نواصل البحث عن جثث أخرى”.

ويتوقع خبراء الطقس أن يؤدي التغير المناخي إلى هطول المزيد من الأمطار على وسط أفريقيا على مدى القرن الحالي وأن تكون المناطق الوسطى والغربية من حوض الكونغو الأكثر تضرراً.

يذكر أن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم في كينشاسا العام الماضي بعدما شهدت العاصمة هطول أمطار غزيرة غير معتادة في موسم الأمطار.

وكالات

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