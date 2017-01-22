مصرع أربعة أشخاص جراء الإعصار الذي ضرب ولاية مسيسيبي الأمريكية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء الإعصار الذي ضرب مدينة هاتسبيرغ بولاية مسيسيبي الأمريكية أمس.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات في الولاية قولها إن الإعصار اجتاح مدينة هاتسبيرغ والمناطق المجاورة وتسبب بمقتل 4 أشخاص كما ألحق أضراراً جسيمة بالسيارات والمباني والبنى التحتية وتسبب باقتلاع الأشجار وأسطح المنازل والكنائس.



وأوضح غريغ فلين من إدارة الطوارئ في الولاية أن الإعصار أدى إلى أضرار في البنى التحتية والسيارات إلى جانب انهيارات في المنازل حيث تحول كثير من المنازل إلى شظايا من الخشب والحطام.



وأعلنت جامعة ويليم كيري في المدينة إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر مشيرة إلى أن بعض الطلاب أصيبوا بجروح فيما لحقت أضرار كبيرة ببعض مساكن الطلبة وتشارك فرق الإطفاء وعناصر من الشرطة في عمليات البحث عن ضحايا.



وحذرت خدمات الطقس الأمريكية من احتمال حدوث فيضانات جراء هطول الأمطار الغزيرة في الوقت الذي أعلن فيه المسؤول المحلي جوني بوبري حالة الطوارئ في المدينة.

وكالات