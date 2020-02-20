مصدر عسكري : الجيش يدمر عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه النيرب
“المقاومة الوطنية السورية” تضع نفسها تحت تصرف الجيش السوري في وجه “العدوان التركي”
آخرُ المستجدات والمواقف الدوليّة حيال الوضع في سوريا
الدفاع الروسية القوات الأمريكية أرسلت أكثر من 300 شحنة أسلحة إلى سورية منذ مطلع العام
الجيش يرد على الاستفزازات التركية غرب حلب ويدك الإرهابيين في دارة عزة والأتارب
توسّع أميركي في الجزيرة السورية: نحو إحكام السيطرة على «طريق البترول»
تعزيزات عسكرية روسية كبيرة إلى سورية تشمل مختلف أنواع الأسلحة
الدفاعات الجوية في محيط قاعدة "حميميم" تتصدى لأهداف معادية
لافروف: لا عودة إلى الوضع القائم سابقاً في إدلب
الجيش يهدّئ الميدان «تكتيكياً»: تنازلات تركية خلف الكواليس
قابيل ويحيى الشغري
نصر حلب
الأسد: تهديدات أنقرة فقاعات
لافروف : من حق سورية محاربة الإرهاب
حلب المحررة تعمّق مأزق أردوغان.. هل تحل “النصرة” نفسها؟
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

مصدر عسكري : الجيش يدمر عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه النيرب

أفاد مصدر عسكري  ، اليوم الخميس، أن الجيش العربي السوري دمر عددا من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب، بشمال غربي سوريا.


وكانت قناة “سي أن أن تورك” قالت إن المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية في إدلب.
 من جهة أخرى، قال مصدر عسكري ، إن الفصائل المسلحة تشن هجوما عنيفا على مواقع الجيش العربي السوري في سراقب والنيرب بدعم من الجيش التركي.

يأتي ذلك، غداة تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية العسكرية التركية في إدلب باتت وشيكة، بينما أعلن الجيش التركي مناطق عسكرية على الحدود مع محافظة إدلب السورية، يحظر على الصحفيين والمدنيين دخولها، وفق ما أفاد به مراسلنا.

 


المصدر: RT