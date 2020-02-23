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مصدر عسكري: أي اختراق لمجالنا الجوي هو “عدوان خارجي”

حذر الجيش العربي السوري في بيان له، اليوم السبت، من اختراق المجال الجوي السوري، معلنا إعطاء الأوامر للتصدي لأي عدوان بالوسائل المتاحة.


ونشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” بيانا صادرا عن القيادة العامة للجيش والقوات الملسحة السورية، حذرت فيه دمشق من أي اختراق لمجالها الجوي، مؤكدة أنه سيتم التعامل معه على أنه “عدوان خارجي”.


 وأضاف البيان أن أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتعامل معه على أنه “هدف عسكري” وستتم ملاحقته وتدميره فور اختراقه المجال الجوي.


ويتزامن بيان الجيش السوري مع عمليات عسكرية تنفذها وحدات الجيش في ريفي حلب الغربي وإدلب ضد المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة. وبعد سلسلة تهديدات تركية، بشن عملية عسكرية في محافظة إدلب السورية، بهدف إيقاف هجوم الجيش السوري.