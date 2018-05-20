مصادر رئاسية سورية تكشف للميادين ما نسب لبوتين حول انسحاب القوات الإيرانية من سوريا

أفادت مراسلة الميادين في دمشق نقلاً عن مصادر رئاسية بأنّ الموقف المنسوب إلى الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، بشأن طلب انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، “غير صحيح”.

المصادر أكّدت أنّ القوات الإيرانية والروسية موجودة بطلب من الحكومة، وتبعا لذلك فإنّ مغادرتها تكون بطلب دمشق.

ونقلت المصادر الرئاسية السورية عن مسؤول روسي توضيحاً لكلام بوتين، بأنه لا يشمل القوات الروسية والإيرانية الموجودة بطلب من الحكومة الشرعية في سوريا.

وكان لقاء جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد في سوتشي قبل يومين، حيث أشار بوتين إلى أنه بعد نجاح الجيش السوري في مواجهة الإرهاب وبدء العملية السياسية في البلاد فإن القوات الأجنبية ستبدأ بالانسحاب من الأراضي السورية.

وكانت عدة وسائل إعلام روسية نقلت كلاماً لمبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، قال فيه إن انسحاب القوات الأجنبية من سوريا “يمس كل وحدات القوات الأجنبية، وهذا يعني الأميركيين والأتراك وحزب الله والإيرانيين”.

وأضاف لافرنتييف إن هذه العملية معقدة وتحتاج لبعض الوقت، ويجب أن تنجز وفقاً لتقدم العملية السياسية.

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