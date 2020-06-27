مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية مستمر بتقديم خدماته

أكد الدكتور علي علوش المدير الطبي لمشفى تشرين الجامعي في اللاذقية أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إخلاء المشفى من المرضى، مبيناً أنه تم رفع درجة الإجراءات الاحترازية والسلامة الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناءّ على قرار وزير التعليم العالي.



وأوضح علوش أن قرار الوزير تضمن إلغاء كافة الزيارات مؤقتاً لأجنحة المرضى، وترشيد العمليات والقبولات الباردة منعاً للازدحام، والاقتصار على حالات الإسعاف والطوارئ، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.



كما أكد علوش أن المشفى يستقبل كافة الحالات الإسعافية على مدار الـ ٢٤ ساعة، ولكن عملاً بقرارات اللجنة المركزية للتصدي لفيروس كورونا تم إلغاء كافة الزيارات وترشيد العمليات والقبولات الباردة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.



تشرين