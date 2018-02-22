مشفى الأسد الجامعي يعلن أسماء الناجحين في اختبار تعيين عاملين من الفئتين الرابعة والخامسة
أعلنت الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي بدمشق أسماء الناجحين في الاختبار الذي أجرته مؤخرا لتعيين عاملين من الفئتين الرابعة والخامسة.
وكانت الهيئة أعلنت في الثاني عشر من شهر تشرين الأول الماضي عن حاجتها لتعيين 42 عاملا من الفئتين الرابعة والخامسة في وظائف فنيي كهرباء وميكانيك والكترون وصيانة عامة ومستخدمين ومعلمي دهان وحراس وسائقين وطهاة.
ومشفى الأسد الجامعي الذي افتتح عام 1988 في دمشق يعد من أكبر المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي ويقدم الخدمات الطبية العلاجية والجراحية للمرضى بأحدث أساليب الطب ويقوم بتدريب الطلاب والأطباء من خريجي الجامعات السورية والمساهمة في البحث العلمي.
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