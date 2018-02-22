أهالي عفرين يحتشدون في الساحة الرئيسية تأكيدا على انتمائهم للوطن وترحيبا بانخراط القوات الشعبية في مواجهة عدوان النظام التركي
صراع أممي على الغوطة.. وأنباء عن وساطة مصرية
ساعة الصفر لمعركة الغوطة تقترب و«النشابية» قد تكون باكورتها
الخارجية الروسية: واشنطن تلجأ للتخويف والابتزاز .. ويجري العمل على مشروع قرار حول الغوطة الشرقية
معركة الحسم في وادي الفرات
روسيا تحاول احتواء الضغط الغربي بشأن «الغوطة»
في انتظار «الغوطة الشرقية»: دمشق تواجه كابوساً دموياً
العلم السوري في عفرين: صفحةٌ جديدةٌ في مستقبل الشمال
مجزرة جديدة يرتكبها (التحالف الدولي) في دير الزور
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سورية
من يحدد هيبة الدولة
“الخوذ البيضاء”.. ماكينة دعائية لتزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب
الجيش يواصل استهداف «النصرة» في حماة وإدلب وميليشيات حمص تلعب بالنار
غوطة دمشق الشرقية: إخراج «النصرة» أو الحسم
اتصالات تركية ــ روسية ــ إيرانية حول عفرين و«أستانا»

مشفى الأسد الجامعي يعلن أسماء الناجحين في اختبار تعيين عاملين من الفئتين الرابعة والخامسة

 

أعلنت الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي بدمشق أسماء الناجحين في الاختبار الذي أجرته مؤخرا لتعيين عاملين من الفئتين الرابعة والخامسة.

وكانت الهيئة أعلنت في الثاني عشر من شهر تشرين الأول الماضي عن حاجتها لتعيين 42 عاملا من الفئتين الرابعة والخامسة في وظائف فنيي كهرباء وميكانيك والكترون وصيانة عامة ومستخدمين ومعلمي دهان وحراس وسائقين وطهاة.

ومشفى الأسد الجامعي الذي افتتح عام 1988 في دمشق يعد من أكبر المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي ويقدم الخدمات الطبية العلاجية والجراحية للمرضى بأحدث أساليب الطب ويقوم بتدريب الطلاب والأطباء من خريجي الجامعات السورية والمساهمة في البحث العلمي.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.