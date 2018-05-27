مشفى الأسد الجامعي بدمشق يعلن عن حاجته للتعاقد مع 50 طبيبا بمختلف الاختصاصات

أعلن مشفى الأسد الجامعي بدمشق عن حاجته للتعاقد مع 50 طبيبا من حائزي البورد السوري في اختصاصات العناية المشددة والداخلية العامة والأمراض العصبية وأمراض الكلية وجراحة الأوعية والمفاصل والأشعة التشخيصية والتداخلية والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل والتخدير والإنعاش والتشريح المرضي والصيدلة.

وبين المشفى أن تقديم الطلبات في ديوان المشفى يبدأ اعتبارا من الثاني عشر من الشهر القادم ولغاية الثامن والعشرين منه.

ويعد مشفى الأسد الجامعي الذي افتتح عام 1988 في دمشق من أكبر المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي ويقدم الخدمات الطبية العلاجية والجراحية للمرضى بأحدث أساليب الطب ويقوم بتدريب الطلاب والأطباء من خريجي الجامعات السورية والمساهمة في البحث العلمي.