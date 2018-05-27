مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية يعاود نشاطه

ساهمت مشاريع التنمية الريفية في دعم الأسر في الريف السوري التي عانت من نقص مستلزمات الإنتاج الزراعي بسبب الإرهاب وخاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين في المنطقة الشرقية.

ومن أهم المشاريع التي ساهمت بإعادة دورة الحياة الزراعية ولو بحدها الأدنى مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية الذي ساهم بمنح القروض الصغيرة والمنح الإنتاجية عبر توزيع البذور بأنواعها والدجاج والطباخات الشمسية التي ساعدت تلك الأسر على إعادة تنشيط الزراعة من جديد وتحقيق اكتفائها الذاتي من الغذاء.

وقال مدير مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية الدكتور ياسر سلامة : إن المشروع يعمل حاليا في محافظات الحسكة ودير الزور وحلب.

وقدم المشروع 1057 قرضاً صغيرا للأسر الريفية في الحسكة بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تربية الدجاج بالتعاون مع جمعية الوصل الخيرية بالقامشلي وبرنامج الغذاء العالمي واستهدف 600 أسرة.

وأضاف سلامة: إن المشروع يقوم حاليا بتنفيذ مشروع زراعة خضار ضمن الأنفاق بالتعاون مع هيئة مار أفرام للسريان في الحسكة وبرنامج الغذاء العالمي ويستهدف 500 أسرة من خلال توزيع بذار ومستلزمات إنتاج الخضار من صوان للزراعة وسماد وشبكات ري بالتنقيط كما يقدم وحدات إنتاج الغاز الحيوي والطباخات الشمسية.

وأضاف سلامة: إن المشروع وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” ينفذ مشروع زراعة الفطر المحاري في ريف محافظة حلب الذي ستستفيد منه 3400 أسرة حيث تم تشكيل اللجان الفنية واختيار المستفيدين وبدأت عملية تدريبهم على الطريقة المثلى للزراعة.

وبين سلامة أن المشروع يقوم حاليا باستكمال الكادر الفني بدير الزور تمهيداً لاستئناف نشاطات الفرع في المحافظة.