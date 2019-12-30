مشاريع لتحسين واقع المياه والصرف الصحي وشبكات الري

ركزت وزارة الموارد المائية جهودها خلال عام 2019 على تحسين واقع مياه الشرب في جميع المحافظات وتطوير منظومة الصرف الصحي والعمل على رفع التلوث عن مصادر المياه بالإضافة إلى التوسع في مشاريع حصاد المياه والبحث عن مواقع مناسبة لإنشاء وتنفيذ سدود وسدات مائية للاستفادة من كل قطرة ماء.



ففي مجال مياه الشرب نفذت الوزارة عددا من المشاريع المهمة لتأمين مياه الشرب في دمشق وريفها ابرزها تركيب ثلاث مجموعات توليد كهربائية باستطاعات /100-500-250/ ك ف أ لنبع الفيجة واستكمال إنشاء تصوينة الحرم المباشر الجديد في النبع والانتهاء من تأهيل خط بردى الداعم لقدسيا.



وأشارت الوزارة في بيان حول اعمالها لعام 2019 إلى أنها قامت بإصلاح مجموعات التوليد الكهربائية في محطة المعالجة الثانية بالخفسة بحلب استطاعة كل منها /1470/ ك ف أ مع توريد وتركيب ثلاث مجموعات استطاعة كل منها /2000/ ك ف أ ما زاد من إنتاج المحطة من مياه الشرب بكمية /100/ ألف متر مكعب يومياً كما تم تأهيل منشأة المصافي الرملية في محطة المعالجة الأولى وتركيب وتجريب مجموعات الضخ وملحقاتها في محطة المعالجة الثانية في الخفسة المشروع الرابع/ المرحلة الثانية إضافة إلى تنفيذ محطات ضخ في منطقتي صلاح الدين-الفيض وتأهيل محطة ضخ مسكنة غرب- منشأة الأسد لإرواء ثمانين قرية بريف حلب.



ولفت البيان إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل محطات الريف الشمالي بحمص وإعادة تأهيل محطة ضخ عين التنور وتنفيذ مشروع إرواء شنشار ومشاريع استبدال خطوط -ضخ نوى الشوكتلية-خط ضخ المستورة- خط إسالة المخرم- بينما تم تنفيذ خزان بسعة 5 آلاف متر مكعب من المياه في حماة لإرواء مدينة مصياف ومتابعة إعادة تأهيل وإصلاح خط جر مياه حماة الأول ومتابعة تنفيذ مشروع خط جر مياه حماة الثاني والذي سيؤمن 4 أضعاف كمية المياه الحالية.



وفي مجال الصرف الصحي نفذت الوزارة العديد من “محطات معالجة وخطوط ومصبات الصرف الصحي” بهدف رفع التلوث عن مياه الشرب والري والسدود والأنهار وحماية الإنسان والنبات والبيئة ومن أهمها استكمال تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي -مصياف-سيانو الحويز- الكفر رساس-القليعة الدلبة-بمسقس -المعيصرات -صافيتا-بعمرة-جمرايا- يبرود- جديدة الخاص- أبوحوري- البرجان- كما تم استكمال تنفيذ خطوط ومصبات صرف صحي منها 14 مصب صرف صحي بريف حماة الغربي و7 في القنيطرة ومصبات لثلاثة مشاريع في درعا -خط حماية سد دريكيش-مشروع الصرف الصحي بالحفة-مشروع القناة سي للصرف الصحي والمطري باللاذقية و-الذيابية-الحسينية-الكسوة بريف دمشق- بيصين-قمحانة بحماة -سرستان- برمانة المشايخ بطرطوس.



وقامت الوزارة بتعزيل أجزاء من مجريي نهري بردى والأعوج والتعاقد لإعادة تأهيل السدة وإنشاء المفيض الشرقي لسد الضمير في ريف دمشق والتعاقد لتنفيذ الإجراءات الإسعافية لاستيعاب الموجة الفيضانية ومنع مرور المياه من خلال الثغرة في قمة سد الرقاد بالقنيطرة واستكمال تنفيذ آبار المكرمة في محافظة السويداء ووضعها تباعاً في الخدمة.

كما تمت إعادة تأهيل محطات ضخ -المغلة -البوحمد-السويدة- لإرواء 6000 هكتار وإعادة تأهيل شبكات الري والصرف لمشروع المغلة بالرقة والتعاقد على تأهيل القطاع الثالث بدير الزور لمساحة 10700 هكتار وتنفيذ ثلاثة جسور مهمة -الكابلات-زعرايا -بلاط- لخدمة المواطنين.



سانا