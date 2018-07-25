مشادة كلامية تنتهي بإطلاق نار يودي بحياة رجل ويصيب آخر بجروح

كشف مصدر في قيادة شرطة حماة أنه تم مؤخراً القبض على عدة مجرمين في منطقة مصياف ارتكبوا عدة جرائم قتل، وأن البحث جارٍ عن بعض المتوارين عن الأنظار.

وبيَّن المصدر أن شرطة منطقة مصياف ألقت القبض على قاتل المغدور عناد صالح وتتابع ملاحقة باقي المجرمين، ومن خلال التدقيق تبين أن المغدور أسعف إلى مشفى مصياف الوطني مفارقاً الحياة برفقة المصاب (يوسف عبد اللـه علي) إثر إصابتهما بطلق ناري من المدعو (م.م إ) ومن خلال التحري والمتابعة تمكنت دورية من شرطة منطقة مصياف من إلقاء القبض على الفاعل وولديه، بعد وقوع الجريمة مباشرةً، وصودرت منه بندقية حربية.

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على إطلاق النار على المذكورين من بندقيته المصادرة إثر مشادة كلامية حصلت بينهم أثناء وجودهم في قرية (تموزي)، وقدّم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وقال المصدر: وأما عن إطلاق مجهولين النار على المدعو (هـ.ح) فقد توجهت على الفور دورية من شرطة منطقة مصياف وبدأت التحقيق بالحادثة، وتبين أن الجثة مصابة بعدة طلقات نارية، ومن خلال التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى معرفة الفاعلين وهما المدعوان (ع.خ) و(م.خ) اللذان أطلقا النار على الضحية ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة، وتم تكثيف الدوريات لإلقاء القبض عليهما واتخاذ الإجراء القانوني بحقهما.

كما بيَّن المصدر أن دورية من شرطة مصياف وفور ورود معلومات عن وجود جثة مجهولة مرمية في أرض زراعية توجهت إلى مكان الجريمة وتم الكشف على جثة مصابة بطعنات بآلة حادة، وتتابع التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف الجناة لينالوا العقاب المناسب.



محمد أحمد خبازي