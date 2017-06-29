مستوطنون إسرائيليون يحرقون مساحات زراعية بالضفة الغربية

أحرق مستوطنون اسرائيليون اليوم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية في حين توغلت أليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين إسرائيليين أشعلوا النيران في حقول الفلسطينيين المزروعة بالأشجار في قرية بورين جنوب نابلس ومنعوا طواقم الدفاع المدني من دخول الأراضي للحد من انتشار النيران وإخمادها.



إلى ذلك توغلت أليات عسكرية للإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الزراعية شرق مخيم البريج بقطاع غزة وسط أعمال تجريف تزامنت مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة.



يذكر أن أليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية تتعمد أعمال الاستفزاز والتوغل بين الفينة والأخرى في أراضي الفلسطينيين شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم سبعة فلسطينيين بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال عمليات دهم في الضفة الغربية وأقتحمت مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم وعدة محال تجارية وصادرت أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة.

وكالات