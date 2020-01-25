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مستغلا حملة دعم الليرة ...صاحب محل يبيع فروج نافق مصاب بجرثومة “إي-كولاي” في جبلة

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية إياد جديد بأن “شعبة حماية المستهلك بريف جبلة ضبطت كمية من الفروج الحي غير صالح للاستهلاك البشري مصاب بمرض جرثومة “إي-كولاي”، وذلك في محل فروج على طريق جبلة بانياس القديم بالقرب من سيانو”.

واوضح جديد أن “الفروج غير مكتمل النمو إذ لايتجاوز وزن الفروج 800 غرام، إضافة إلى وجود 7 طيور نافقة”. لافتا إلى أن “صاحب المحل كان يبيع كيلو الفروج ب٦٥٠ ليرة بزعم دعم حملة (ليرتنا عزنا)، مستفيداً من إقبال الناس على الشراء بسبب وصول تسعيرة كيلو الفروج بحسب نشرة التموين إلى ١٣٥٠ ليرة سورية”.


الجدير بالذكر أن جرثومة “إي-كولاي” تنتقل من الجهاز الهضمي إلى البولي، إذ أظهرت وجود ارتباط جيني بين الجرثومة المسببة للأمراض في الدواجن، وتلك المسؤولة عن التهابات المسالك البولية لدى الإنسان.

 

 


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