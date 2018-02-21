مسابقة لتعيين 272 عاملاً في مشفى حلب الجامعي

وبين الدكتور ابراهيم حديد المدير العام للمشفى أن هذه المسابقة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لرفد المشفى بالكوادر الفنية اللازمة بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والإسعافية للمرضى.

وبين الدكتور ابراهيم حديد المدير العام للمشفى أن هذه المسابقة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لرفد المشفى بالكوادر الفنية اللازمة بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والإسعافية للمرضى.

وبموجب المسابقة سيتم تعيين 50 عاملاً من الفئة الأولى من خريجي كلية التمريض بالاضافة لتعيين 222 عاملاً من الفئة الثانية من خريجي المعاهد الصحية والطبية منهم 28 فني أشعة و 20 فني تخدير و 22 فني تحليل و 150 ممرضاً و فنيان اثنان للمعالجة الفيزيائية.

وبموجب المسابقة سيتم تعيين 50 عاملاً من الفئة الأولى من خريجي كلية التمريض بالاضافة لتعيين 222 عاملاً من الفئة الثانية من خريجي المعاهد الصحية والطبية منهم 28 فني أشعة و 20 فني تخدير و 22 فني تحليل و 150 ممرضاً و فنيان اثنان للمعالجة الفيزيائية.