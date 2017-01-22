مزاد لسيارات الجهات العامة والمشترون من التجار

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن إجمالي عدد المركبات والآليات التي تم طرحها للبيع في مزاد التجارة الخارجية بدمشق تجاوز 225 مركبة تم الإعلان عنها على مدار أيام المزاد الأربعة التي تنتهي اليوم.

وبينت الإحصائيات أنه تم بيع نحو 30 سيارة في اليوم الأول من سيارات الجهات العامة، مقابل إخفاق بيع سيارتين سياحيتين من نوع هونداي وتويوتا.

من جهته أكد مصدر مسؤول في مديرية التجارة الخارجية أن الإدارة تسعى للوصول لأفضل سعر ممكن عبر حالة التنافس على السيارة المعروضة من المشتركين الذين غالباً ما يكون معظمهم من التجار.

وبين المصدر أن نسبة المشتركين في المزاد من التجار بلغت أكثر 70 بالمئة.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن