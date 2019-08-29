مزاد لبيع خيول عربية أصيلة غدا في معرض دمشق الدولي

أعلنت وزارة الزراعة عن مزاد علني لبيع عدد من الخيول العربية الأصيلة يوم غد في معرض دمشق الدولي.



وقال مدير مكتب الخيول العربية بوزارة الزراعة غياث الشايب إن عدد الخيول المعروضة للبيع بالمزاد 24 جواداً من بينها أربعة عشر من الخيول المستوردة و10 خيول سورية المنشأ وذلك لإعطاء الثقة للزبون من خلال معرفة السعر الحقيقي للجواد الأصيل.



ويشارك مكتب الخيول بالمعرض حسب الشايب ببيت شعر يمثل البيئة الحقيقية للجواد العربي مع مستلزماته من أدوات تراثية قديمة إضافة للجلسات العربية وعشرة بيوت خيول ستعرض للزائرين بشكل مستمر.



ولفت الشايب إلى تنظيم مسير للخيول بالمعرض يشارك فيه فرسان قوى الأمن الداخلي و50 فارسا بلباس عربي من فرسان محافظة ريف دمشق و20 فارسا من نادي الشرطة.



وكان معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 انطلق رسميا يوم أمس ويبدأ اليوم باستقبال الزوار حتى السادس من أيلول القادم.



وانتسبت سورية إلى منظمة الجواد العربي الأصيل عام 1989 وأصدرت كتاب الأنساب الأول للخيول العربية الأصيلة عام 1990 واستمرت في هذه الإصدارات بانتظام حتى عامنا الحالي.



سانا