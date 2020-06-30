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مركز حميميم: مسلحو “النصرة” قصفوا بلدات في إدلب واللاذقية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية عن قصف مسلحي “جبهة النصرة” لعدد من البلدات في محافظتي إدلب واللاذقية يوم أمس.

وجاء في بيان لرئيس المركز الروسي نقلته قناة “روسيا اليوم”، مساء الاثنين، أنه تم تسجيل حالتي قصف في محافظة إدلب و3 حالات قصف في محافظة اللاذقية من قبل مسلحي “جبهة النصرة”.

ونهاية الشهر الفائت أيضاً أعلن مركز المصالحة الروسي أن “جبهة النصرة” المدرجة على قائمة “الإرهاب” العالمية استهدفت عدد من القرى والبلدات في إدلب.

يشار إلى أن “جبهة النصرة” وغيرها من المجموعات المسلحة في إدلب، أعلنوا مسبقاً عن رفضهم لاتفاق موسكو الذي عُقد بين تركيا وروسيا في 5 آذار الفائت، مؤكدين أنهم لن يلتزموا ببنود الاتفاق.

ولا يعتبر هذا الخرق هو الأول من نوعه إذ سبقه عشرات الخروقات المماثلة على طول الأسابيع الفائتة تخللها شن هجمات على نقاط الجيش السوري في ريف حماة الشمالي.