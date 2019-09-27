مركز جديد لخدمة المواطن في "حمدانية" حلب

باشر مجلس مدينة حلب بتنفيذ مشروع إحداث مركز خدمة المواطن في حي الحمدانية غربي حلب، ضمن خطة المجلس ولجنة الإشراف والمتابعة، وفي مسعى لتخفيف الضغط على المركز الرئيسي الكائن في مبنى القصر البلدي بمركز المدينة.



وأوضح مصدر في مجلس مدينة حلب، أن المشروع، الذي تنفذه الشركة العامة للبناء والتعمير، يقع ضمن مقر مديرية خدمات الحمدانية المشرف على أوتستراد الحمدانية. ويشمل أعمال ترحيل أنقاض وحفريات وأعمال مدنية ومعمارية وصحية وكهربائية وهاتفية وميكانيكية وأعمال المفروشات.



وأشار المصدر إلى أن مساحة المشروع تبلغ ٣٠٠ متر مربع، يشغلها طابق واحد أرضي وقبو جزئي وساحات مزفتة، لافتا إلى أن موقع المشروع درس بعناية لتخديم حي الحمدانية مترامي الأطراف وحيي حلب الجديدة وصلاح الدين وسيف الدولة وباقي الأحياء الأخرى القريبة والمجاورة.



وتفقد اليوم الخميس عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المدينة نهى جبقجي أعمال تنفيذ المشروع حيث تجري أعمال الحفر في موقعه وتجهيز الأعمال البيتونية وصب الأساسات ومن ثم المباشرة بالأعمال المدنية. وبينت جبقجي أن المشروع “يأتي في إطار السعي للتوسع الأفقي في إحداث مراكز الخدمة، بما يلبي احتياجات الأخوة المواطنين من الخدمات ويسهم في تبسيط الإجراءات”.