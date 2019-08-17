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مرشح للرئاسة التونسية يتعهد بفتح سفارة بلاده في دمشق في حال فوزه

تعهد “عبد الكريم الزبيدي”, وزير الدفاع التونسي السابق, والمرشح للرئاسة التونسية بإعادة فتح سفارة بلاده لدى سوريا.
وقال “الزبيدي” أن افتتاح السفارة التونسية بدمشق, سيتم “في أجل زمني لا يتجاوز 20 مارس 2020″، مؤكدا أنه “يراعي المصالح العليا للدولة التونسية والشعبين التونسي والسوري”.

 وجاءت هذه الخطوة ضمن 5 نقاط أولية أعلن عنها “الزبيدي” في برنامجه الانتخابي، والتي تعهد بتنفيذها في حال نجاحه بالانتخابات.


وفي الفترة الأخيرة، بدأت مؤشرات وخطوات التطبيع بين سوريا وبعض الدول الخليجية والعربية عموماً، حيث أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق أواخر العام الماضي، وسط مشاورات لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

 


وكالات