مرتزقة الاحتلال التركي يحرقون مساحات واسعة من الحقول بريف الحسكة

أقدم مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية صباح اليوم على حرق مساحات واسعة من الحقول الزراعية في قرى عدة بريف بلدتي تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة.



وذكرت مصادر أهلية من المنطقة أن مجموعات من مرتزقة الاحتلال التركي أقدمت صباح اليوم على إشعال النيران في عدد من حقول القمح والشعير التابعة لقرى الداودية وملا نوري والعريشة والجميلية وعبد السلام والعزيزية بريف بلدتي تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة.



وبين أنه وفق إفادات لأهالٍ من هذه القرى فإن الحرائق انتشرت بسرعة جراء الرياح النشطة وأتت على أكثر نحو 20 ألف دونم من المساحات المزروعة بالقمح والشعير مشيراً إلى أن النيران ما تزال مشتعلة وتحرق المزيد من المساحات المزروعة.