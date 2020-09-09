مديرة صحة دمشق تدعو المواطنين لتقديم شكوى على أي مشفى لا يتجاوب مع الحالة الإسعافية

عقد مجلس محافظة دمشق اليوم الإثنين الجلسة الثانية من جلسات دورته العادية الخامسة في مبنى المحافظة.



وناقش أعضاء مجلس محافظة دمشق قلة توفر مادة اللحوم الحمراء في صالات السورية للتجارة، ومشكلة التعديات على الشبكة الكهربائية والضبوط التي يتم تنظيمها، ومشكلة عدم استقبال بعض المشافي الخاصة الحالات الإسعافية.



حيث قال مدير فرع دمشـق للسورية للتجارة لؤي الحسن إنه منذ عدة أشهر وأسعار اللحوم مرتفعة في الأسواق، في حان كان يتم بيعها في السورية للتجارة بسعر 9000، ويتم بيع الفروج بسعر 2500 ليرة للكيلو الواحد.



وأرجع الحسن سبب عدم توفر اللحوم الحمراء في الصالات إلى ارتفاع الأسعار، ضارباً المثل بسعر كيلو الخاروف الحي البالغ 6900 ليرة سورية.



وبالنسبة لمشكلة عدم استقبال بعض المشافي للحالات الإصعافية، أكدت مديرة صحة دمشق د.هزار رائف أنه يوجد قرار صادر في عام 2007، يقضي بتقديم المعالجة الإسعافية للسوريين أو القاطنين في سورية، واستقبال أي حالة إسعافية في أي مشفى عام أو خاص وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.



ودعت مديرة صحة دمشـق إلى تقديم الشكاوى لدى مديرية الصحة في حال عدم تجاوب أي مشفى مع أي مواطن.



وحول مشكلة التعديات على الشبكة الكهربائية، قال مدير الشركة العامة لكهرباء دمشـق المهندس هيثم ميلع إن شركة الكهرباء تقوم بشكل يومي بجولات ميدانية وتنظم ضبوط بحق المخالفين الذي يقومون باستجرار الطاقة الكهربائية بشكل مخالف.



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