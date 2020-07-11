مدير مشفى الأسد الجامعي: لدينا مصابين بكورونا في قسم العزل

قال مدير “مشفى الأسد الجامعي” “حسين المحمد”، أنه «يوجد عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في قسم العزل بالمشفى»، منوهاً إلى أن «المشفى تقوم بترشيد قبول المرضى والعمليات الجراحية».



وأوضح مدير المشفى في حديث لإذاعة “المدينة اف ام”، ما تم تداوله حول اعتذار وزارة الصحة عن استقبال الحالات الإيجابية الموجودة في مشفى الأسد الجامعي بدمشق لعدم توفر الأماكن لهم، مبيناً أن هذا الأمر يدخل في إطار تنسيق العمل مع الوزارة لمصلحة المرضى والمستشفيات، وليس اعتذاراً أو فرضاً أو عدم قدرة من الوزارة، كما أن الظرف غير الطبيعي يحتّم وجود تنسيق عالي، و”على الناس ألا تأخذ الظاهر فقط”.



وتابع المحمد، أن «هناك عدة حالات حاملة للفيروس ومتواجدة ضمن العزل في مشفى الأسد الجامعي، ويتم التنسيق مع وزارة الصحة لاختيار الوقت المناسب لنقلهم أو إبقاءهم»، مؤكداً أن «القدرة الاستيعابية في المستشفى عالية».



وحول الخدمات الطبية والرعاية التي تقدمها المشفى في ظل جائحة كورونا، قال المحمد أن «المشفى مستمر على تقديم الخدمات الطبية الإسعافية والعمليات، مع ترشيد قبول المرضى بالنسبة للعمليات والحالات التي تحتمل التأجيل».



ويتواصل تسجيل إصابات بفيروس كورونا في سوريا بشكل يومي تقريباً في الآونة الأخيرة، حيث وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 372 إصابة منها 232 إصابة نشطة، وتماثل للشفاء 126 حالة، بينما الوفيات بلغت 14 حالة وفاة، بحسب بيانات “وزارة الصحة”.