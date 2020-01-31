مدير كهرباء: نقص الفيول وراء زيادة ساعات التقنين الكهربائي

أكد مدير فرع شركة الكهرباء في اللاذقية فادي سعود تراجع وضع الكهرباء في اللاذقية، معيداً السبب إلى نقص ضخ كميات مادة الفيول المخصصة للمحافظة مقارنة بالعام الماضي.



وعن الأعطال خلال فترات وصل التيار، أشار سعود إلى أن عدم ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء يسبب أعطالاً في عدد من الخطوط، مؤكداً أن عمال الشركة في كل الظروف لا يتوقفون عن أعمال الإصلاح بهدف إعادة وصل التيار دون أي تأخير بقدر المستطاع.



ولفت سعود إلى أنه في إطار تحسين الواقع الكهربائي في اللاذقية، تم وضع ثلاثة مراكز تحويل معدنية مسبقة الصنع باستطاعة ألف ك. ف. أ في حي دعتور دمسرخو، مبيناً أنه تم إدخال اثنين منها في الخدمة ما يخفف الأعطال الناتجة عن الحمولات الزائدة.



وأكد مدير الكهرباء السعي دائماً لتحسين الشبكة الكهربائية عبر تركيب أو وضع مراكز تحويل جديدة تدعم المراكز الموجودة مسبقاً وتزيد استطاعتها ما يؤدي لاستقرار وزيادة موثوقية الشبكة في المناطق المستهدفة، منوهاً بضرورة تعاون الأهالي من ناحيتي تأمين أماكن لوضع المراكز الجديدة وترشيد الاستهلاك الكهربائي من جهة ثانية.



الوطن