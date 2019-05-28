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مدير زراعة دمشق: الحشرات المنتشرة في دمشق ستزول بارتفاع درجات الحرارة

أكد مدير الشؤون الصحية في ” محافظة دمشق ” شادي خلوف أن هناك حشرات صغيرة منشرة في مختلف مناطق العاصمة ليست مؤذية، وهنالك خطة إسعافية لمكافحتها ضمن الإمكانيات المتاحة.


وأوضح خلوف، أن انتشار هذه الأعشاب جاء بعد موسم خير أدى لنمو الأعشاب بشكل كبير، ومع موجة الحر يبست هذه الأعشاب التي كانت تتواجد الـحشرات ضمنها وخرجت لتنتشر بكافة الأماكن.


 وبين مدير الشؤون الصحية، أن هنالك عمل مستمر على مدار الساعة لمكافحة هذه الـحشرات عن طريق رش المبيدات الصحية، مشيراً إلى أن هذه الـحشرات تتكاثر بشكل يومي من خلال بيوضها المنتشرة بين الأعشاب اليابسة.


وأشار إلى أن المحافظة عدّلت جدول الرش اليومي ليركز على المناطق التي تنتشر فيها هذه الحشرات بالشكل الأكبر، وهنالك سعي لزيادة الآليات التي تقوم بالرش، مبيناً أن العمل حالياً هو ضمن الإمكانيات المتاحة من حيث عدد الآليات والوقود المخصص لها.

بدوره بين مدير زراعة دمشق وريفها علي سعدات، أن هذه الحشرات هي من فصيلة هندبيات الأجنحة الثاقبة الماصة، ولم تكن تلاحظ خلال الفترة الماضية لأنها كانت تتغذى على الأعشاب الخضراء وبعد تعرضها لليباس خرجت.


وأكد أن عملية الرش ضمن الحدائق والأراضي التي تحوي أعشاب يتم رش مبيدات سائلة، وأما في المناطق السكنية فيتم استخدام مبيدات ضبابية.

 


الاقتصادي