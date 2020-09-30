مدير المؤسسة السورية للتجارة يؤكد: لا إلغاء لمادتي السكر والرز على تطبيق «وين»

لاحظ معظم مستخدمي تطبيق “وين ” اختفاء قائمة مادتي السكر والأرز من التطبيق الخاص باستلام المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة العائلية.



وصرح مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، لموقع “الوطن أون لاين”، بأنه لم يتم رفع مادتي السكر والرز عن تطبيق «وين» الخاص باستلام المادتين، موضحاً أن التطبيق يحتاج إلى تحديث ليتم إدخال البيانات الفنية الجديدة.



وبيّن نجم أن هذا الإجراء الفني هو من اختصاص الشركة المعنية بإدارة التطبيق، ولكن فيما يتعلق بالمؤسسة السورية للتجارة فهي لا تزال ملتزمة ببيع المادتين بالسعر المدعوم ووفق الكميات المحددة للأسرة ولا يوجد أي تغيير.



كما أشار نجم إلى أنه مع بداية شهر تشرين الأول القادم سيتم البدء بإرسال الرسائل النصية لاستلام المادتين ضمن مدة 48 ساعة من تاريخ استلام الرسالة ووفق ضوابط عمل تم الإعلان عنها سابقاً في حال لم يتم الاستلام، وحول تحديد الصالة التي يجري الاستلام منها هي موضحة في إعلان المؤسسة للبدء بالآلية الجديدة لبيع المادتين.



وكان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان، أوضح أن الانترنت هو الطريقة الوحيدة للتسجيل لأنه أبسط الطرق المتوفرة، ولا تحتاج إلى مراجعة أي جهة، وفي حال عدم توفر الانترنت يمكن الاستعانة بهاتف أي شخص واختيار عنوان الصالة، إضافةً إلى أنه يمكن تعديل بيانات العائلة وعدد أفراد الأسرة من خلال تطبيق الخدمة الذاتية، إذ يجب تصوير البيان العائلي وإرساله إلى التطبيق.



وتشهد منافذ البيع في صالات السورية للتجارة ازدحام كبير، حيث يعاني المواطنون من طول انتظارهم ريثما يحصلون على مخصصاتهم من المواد المدعومة، مما دفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى اعتماد آلية جديدة لتسليم المواد التموينية.