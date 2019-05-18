مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يوضح آلية توزيع المنحة الشهرية للمسرّحين

أكد مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن تنفيذ برنامج دعم المسرحين بدأ بشكل فوري وفي كل المراكز بتاريخ 10/3/2019 مشيراً إلى أنه في كل يوم كان يتم تسجيل حوالي 500 إلى 600 اسم.وأوضح العرنجي أن الوزارة قامت بتقديم كافة التسهيلات، وتبسيط الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بعملية التسجيل، لافتاً إلى أن العملية بكاملها لا تستغرق أكثر من خمس دقائق للشخص الواحد.



ولفت إلى أن عملية التسجيل ما زالت مفتوحة، ومن المتوقع أن يصل العدد النهائي للمستفيدين من البرنامج حوالي 36000 شخص من المسرحين في كافة المحافظات السورية.



وأشار مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إلى صدور ثلاث دفعات من أسماء المستفيدين، حيث ضمت الدفعة الأولى والثانية 7159 مستفيد والثالثة 4233 مستفيد في محافظات دمشق وريفها وحماه واللاذقية، وليس كل المحافظات. حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الأن 11392 شخص.



وعن آلية التوزيع أشار العرنجي إلى أنه ليس من الضروري أن يأخذ المنحة من سجل اسمه أولاً، وإنما تخضع الأسماء بعد التسجيل للتدقيق، ما يؤخر صدور بعض الأسماء لصعوبات التدقيق باسم معين، ولوجود أسماء مكررة في بعض الأحيان، وأن التوزيع يتم حسب القوائم التي تصدر من وزارة المالية.



وبيّن أنه تم التوزيع في 5 محافظات هي دمشق وريفها وحمص وحلب وحماه، أما باقي المحافظات فسيتم إصدار قوائمها اليوم للصرف. كما نوه إلى أن القائمة الرابعة يتم تدقيقها لتصدر خلال فترة قريبة وتضم 5391 اسم وختم العرنجي بأن جميع المسرحين المقبولين سيحصلون على أول مكافأة شهرية بدءاً من اليوم، وأن التأخير لأيام لا يؤثر على استلام المستفيد ل 12 مكافأة شهرية متتالية في نهاية البرنامج.

وكان مجلس الوزراء قد أقر بتاريخ 10/2/2019 برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم (الإلزامية – الاحتياطية) ممن أمضوا خمس سنوات أو أكثر بالخدمة، أو المسرحين نتيجة إصابتهم بالعمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.



ويستفيد من البرنامج المسرحون من خدمة العلم (الإلزامية والاحتياطية) بدءا من تاريخ 15-3-2011 من غير العاملين في الدولة أو في القطاع الخاص الذين أمضوا 5 سنوات فأكثر في خدمة العلم أو المسرّحين نتيجة إصابة بالعمليات الحربية ممن لم يخصص بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.