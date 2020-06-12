مخترع سوري يبتكر نموذجاً لمنفسة صناعية من محركات كهربائية تالفة

ابتكر المخترع السوري ماجد برو نموذج لمنفسة اصطناعية كهروالكترونية متنقلة لمعالجة مرضى القصور الرئوي في محاولة للاسهام بالجهود التي تبذل للتصدي لفيروس كورونا.



وبين برو أن المنفسة التي استغرق تصميم نموذجها الأولي نحو الشهر تتميز بصغر حجمها بحيث يمكن نقلها بين غرف المشافي والمراكز الصحية إلى جانب سهولة وضعها في سيارة الإسعاف وإمكانية اقتنائها من قبل المريض لمعالجة الحالات الطارئة ضمن المنزل.



وأشار برو إلى أن المنفسة التي يبلغ وزنها نحو 8 كيلوغرامات صنعت من إعادة تدوير المحركات الكهربائية التالفة ويمكن تغذيتها بالتيار الكهربائي المتردد أو المستمر إضافة إلى تزويدها ببطارية شحن ولا تتجاوز تكلفة تصميمها 50 ألف ليرة.



وأطلق برو على اختراعه الجديد اسم “كوفيد 2020” مؤكدا أن نموذج المنفسة مزود بصمامات أمان خلال ضخ الهواء ومنظم لعدد الشهيق والزفير بحسب عمر المريض لافتا إلى أنه قام بتقديمه لدائرة براءات الاختراع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليصار إلى اختباره من قبل الجهات المعنية.



يشار إلى أن برو من أبناء ريف دمشق ويعمل مدرسا وحصل العام الماضي على براءة اختراع آلة تعليمية كهروالكترونية ناطقة “برو شام 1” كما شارك في معرض الباسل للإبداع والاختراع عام 2018 بعرض مختبر الكتروني مهني تعليمي بروشام 2، وكرم من قبل الرابطة العالمية لإبداع والعلوم الإنسانية ضمن مسابقة أفضل 100 شخصية لعام 2019.







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