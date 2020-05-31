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مخاطر التدخين.. في اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ

نصائح مهمة عليك تذكرها في اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ تعرف عليها:


 كل أربع ثواني يفقد شخص حياته بسبب منتجات التبغ


 كل عام تقتل منتجات التبغ أكثر من 8 ملايين شخص في العالم


يموت أكثر من مليون شخص سنوياً نتيجة تعرضهم للدخان غير المباشر مدخن سلبي


تعاطي التبغ مسؤول عن 25 بالمئة من الوفيات الناجمة عن السرطان في العالم، ويزيد من مخاطر الإصابة ب أمراض القلب والأوعية والرئة.


يسبب تدخين النرجيلة القدر نفسه من الضرر الذي يسببه سائر أشكال تعاطي التبغ،  كما يزيد استخدام السجائر الإلكترونية مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.


 يسبب النيكوتين الموجود في السجائر الإلكترونية الإدمان بدرجة كبيرة، ويمكنه الإضرار بأدمغة الأطفال التي مازالت في مرحلة النمو.