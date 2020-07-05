محطة أبقار الغوطة تنتج ٥٧٠٠ كغ حليب يومياً

تتواصل العملية الإنتاجية في محطة أبقار الغوطة الشرقية بريف دمشق، إذ بيّن مدير المحطة المهندس إلياس قدوح في تصريح لـ “البعث” أن عدد القطيع في المحطة يبلغ 487 رأساً، منها 271 رأس أبقار، منها 232 حلوب، و39 جواف، أما القطيع النامي من مختلف الفئات العمرية فيبلغ عدده 216 رأساً.



وأكد قدوح أن إنتاج المحطة يتجاوز 5700 كغ يومياً من الحليب بمتوسط يومي 25 كغ للبقرة الحلوب، و21 كغ للبقرة القطيع، مشيراً إلى أن إنتاج اللحم يتحسّن بشكل مطرد، لافتاً إلى أن معدل النمو اليومي نحو 1100 غرام يومياً متجاوزاً الحدّ المعياري البالغ 860 غراماً يومياً.



البعث