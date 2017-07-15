محروقات: توزيع مازوت التدفئة لذوي الشهداء ابتداء من اليوم ومن 1 آب لباقي المواطنين.
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محروقات: توزيع مازوت التدفئة لذوي الشهداء ابتداء من اليوم ومن 1 آب لباقي المواطنين.

أكد مدير عام شركة محروقات المهندس سمير الحسين أن الشركة ستبدأ توزيع مادة مازوت التدفئة لذوي الشهداء والجرحى اعتباراً من اليوم واعتباراً من 1 آب لباقي المواطنين.محروقات: توزيع مازوت التدفئة لذوي الشهداء ابتداء من اليوم ومن 1 آب لباقي المواطنين
وأشار الحسين في تصريح لسانا إلى توافر مادة البنزين وأن أي تغيير لم يطرأ على سعرها مبينا أن تجار الأزمات ينشرون شائعات بين حين وآخر عن عدم توفر المادة لإثارة المشاكل وتنشيط السوق السوداء رغم استقرار السوق وتوفر الكميات من المواد في كل المحافظات.

المصدر: سانا

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