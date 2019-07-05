محروقات: تخفيض فترة تبديل أسطوانة الغاز ممكن بداية الشتاء

كشف مصدر في شركة محروقات أنه من الممكن تخفيض مدة تبديل أسطوانة الغاز بداية فصل الشتاء القادم بسبب زيادة الطلب على الغاز في فصل الشتاء.



وأوضح أن تبديل أسطوانة الغاز في ريف دمشق عبر البطاقة العائلية مستمر لحين يتبين لشركة محروقات انخفاض الإقبال على التزود بالبطاقة الذكية من مراكز البطاقة الذكية المتواجدة في الريف.



وأشار إلى أن عدد مراكز البطاقة الذكية في ريف دمشق الذي وصل حالياً 57 مركزاً هو عدد كافٍ، مبيناً أنه ليس بالضرورة أن يحصل المواطن على البطاقة الذكية من المراكز في منطقة سكنه، وبات يستطيع الحصول عليها من أي مركز في أي منطقة من مناطق ريف دمشق.



وفي سياق متصل بالغاز، وصلت شكاوى إلى «الوطن» تفيد بلجوء بعض معتمدي الغاز إلى عدم تبديل أسطوانة الغاز تحت ذريعة وجود خلل في مسننات صمام الأسطوانة أو في قاعدة الأسطوانة، فضلاً عن قيام البعض بابتزاز المواطنين والحصول على مبالغ مالية إضافية مقابل تبديل أسطوانة الغاز.



في إطار الاستفسار عن هذا الموضوع والإجراءات التي من الممكن اتخاذها بحق المعتمد الذي يبتز المواطنين صرح المصدر بأنه يجب على المعتمد تبديل الأسطوانة حتى لو كان فيها خلل في مسننات أسطوانة الغاز أو في القاعدة، وحتى لو كانت مكسورة، بشرط أن تكون على أسطوانة الغاز، مبيناً أنه يحق للمعتمد الحصول على مبلغ ألف ليرة سورية من المواطن ثمن قاعدة الأسطوانة في حال عدم وجودها عليها.



وشدد المصدر على أنه في حالة رفض المعتمد تبديل الأسطوانة بسبب خلل ما في مسننات الصمام أو قاعدة الأسطوانة فإنه يتقدم بشكوى إلى شركة محروقات، لافتاً إلى أن الشكوى بخصوص الخلل في مواصفات أسطوانة الغاز هو من اختصاص الشركة على حين إن الشكوى بخصوص السعر والتلاعب بالكمية هو من اختصاص التموين.



وأوضح أن عقوبة تغريم المعتمد في حال ارتكابه أي مخالفة أجدى من سحب رخصته، مطالباً بضرورة رفع الغرامة حتى يرتدع المعتمد عن ارتكاب أي مخالفة.



الوطن