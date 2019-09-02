محروقات تبدأ توزيع مازوت التدفئة على المواطنين

بدأت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) اعتباراً من يوم الأحد 1/9/2019استقبال الطلبات وتوزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين في جميع المحافظات.



وأوضح المدير العام للشركة مصطفى حصوية أن التسجيل على مادة مازوت التدفئة في محافظتي دمشق وريفها سيكون عبر البطاقة الذكية من خلال الاتصال على الرقم 9884 أو عبر القناة التفاعلية على التلغرام المسماة (مشروع البطاقة الذكية في الجمهورية العربية السورية) أو عن طريق تطبيق (أندرويد وين) أو عبر تطبيق الرمز (يو إس إس دي) المجاني على شبكة (سيريتل) أو عن طريق صفحة تكامل على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).



وأشار حصوية إلى أنه سيتم تخصيص مليون و400 ألف ليتر مازوت يوميا لأغراض التدفئة وستتم زيادة الكمية حسب الحاجة الفعلية وبالتنسيق مع كل فروع الشركة في المحافظات، مبيناً أنه تم تجهيز 500 صهريج في دمشق و350 في ريف دمشق كما تم تخصيص صهاريج لتوزيع المادة بشكل يلبي حاجة المواطنين في جميع المحافظات.



وأوضح حصوية أنه تم إصدار نحو 450 ألف بطاقة في ريف دمشق حتى الآن من خلال 50 مركزاً موجودة بشكل ثابت في المناطق الكبيرة وبشكل متنقل من قرية إلى أخرى في الأرياف ليتم الوصول إلى جميع الأسر، مشيراً إلى إمكانية التوزيع بموجب البطاقة الأسرية لبعض المناطق التي يتعذر إصدار البطاقة الذكية فيها لأي سبب من الأسباب.



وكانت الشركة بدأت بتوزيع مازوت التدفئة لعائلات ذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري منتصف الشهر الماضي.