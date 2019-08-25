محافظة دمشق تغلق معملاً لإنتاج اللبن ومحطة وقود

أصدر محافظ دمشق عادل العلبي قراراً بإغلاق معمل لإنتاج اللبن العيران في منطقة عين الكرش لمدة شهر، وذلك بناء على اقتراح مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحيازته حليب بودرة منتهي الصلاحية وإنتاج لبن رائب ولبن عبوات من نفس الحليب حيث تم إتلاف / 95 / كيس حليب مجفف زنة الواحد / 25 / كغ إضافة لـ / 700 /عبوة لبن كما تم حجز آلة خلط وآلة تجانس وآلة للطباعة مع اللصاقات.



كما تم ضبط وإغلاق محطة وقود في منطقة الربوة لمدة خمسة عشر يوما للنقص بمكيال مادة البنزين من إحدى مضخات المحطة.



وأصدر العلبي عدد من قرارات الإغلاق لمدة تراوحت بين ثلاثة أيام وأسبوع لفعاليات ومحال تجارية مخالفة ضبطتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال جولتها على الأسواق خلال الأسبوع الماضي تضمنت إغلاق منشأة تجارية مستوردة للتوابل في منطقة الشعلان وأخرى مستوردة للرز والشاي في منطقة الصالحية لعدم تقديمها بيانات التكلفة.



كما تم إغلاق عدد من محلات بيع اللحوم الحمراء والفروج النيئ في باب سريجة والصالحية شركسية والدويلعة لمخالفتهم الشروط الصحية وفرم اللحم بشكل مسبق وحيازة نتر الدجاج والجمع بين نوعين من اللحم.



إضافة لإغلاق محل لبيع الشاورما في منطقة الميدان كورنيش للبيع بسعر زائد وعدد من محلات بيع الخضار والفواكه في الشعلان لعدم إبرازهم فواتير شراء لمواد مجهولة المصدر.



وشملت قرارات الإغلاق أيضاً عددا من محال لبيع الإكسسوارات والجزادين في منطقة الشعلان ومحل لبيع مستحضرات التجميل في ركن الدين وذلك لعدم إبراز فواتير شراء لمواد مجهولة المصدر وذكر المواصفات باللغة العربية .



جدير بالذكر أنه تم تنظيم 66 ضبطاً خلال أيام عيد الأضحى من قبل عناصر الرقابة الصحية، من هذه الضبوط 35 ضبطاً بحق مخالفين لعمليات ذبح الأضاحي حيث قام هؤلاء بعمليات الذبح من دون الحصول على رخصة من المحافظة، كما تم ختم وإغلاق 15 محلاً منها مطعم فروج في منطقة المرجة لوجود صراصير وقذارة عامة.



جدير بالذكر أنه تم تنظيم 66 ضبطاً خلال أيام عيد الأضحى من قبل عناصر الرقابة الصحية، من هذه الضبوط 35 ضبطاً بحق مخالفين لعمليات ذبح الأضاحي حيث قام هؤلاء بعمليات الذبح من دون الحصول على رخصة من المحافظة، كما تم ختم وإغلاق 15 محلاً منها مطعم فروج في منطقة المرجة لوجود صراصير وقذارة عامة.



الوطن اون لاين