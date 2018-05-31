محافظة دمشق تضع 40 باصاً جديداً للنقل الداخلي بالخدمة اعتباراً من اليوم

بيّن هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل أن محافظة دمشق وضعت 40 حافلة جديدة للنقل الداخلي في الخدمة وسيتم توزيعها على الخطوط اعتباراً من «اليوم» حسب الأولويات واحتياج كل خط وذلك بموجب عقد مع إحدى الشركات الخاصة، وأوضح أنه تم إبرام عقد مع شركة أجياد الشام حيث قدمت الشركة 40 باصاً ضمن المواصفات والشروط المطلوبة لنظام النقل المعروف.‏

مبيناً أن الباصات مصدرها الصين وتتسع لأكثر من خمسين راكباً، ومجهزة من الداخل بمقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن لوضع عرباتهم و«رمبات» للصعود والنزول، لافتاً إلى أنه سيتم تسيير هذه الباصات بشكل تدريجي لتشمل الخطوط الأكثر احتياجاً بما يسهم في تخفيف الضغط.

وموضحاً أنه قبل الأزمة كان يوجد 1500 باص عامل ضمن مدينة دمشق وكانت هناك خطة لتأمين 2500 باص آخر لتخديم المدينة بشكل كامل وإخلائها من السرافيس الصغيرة، لكن الحرب أثرت سلباً على هذا الموضوع وخفضت الحافلات العاملة إلى 350 باصاً منها حافلات لشركات خاصة.‏



تشرين