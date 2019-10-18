محافظة دمشق ترفع أسعار “الفول والمسبحة”!

أصدرت “محافظة دمشق” نشرة أسعار رفعت بموجبها أسعار المسبحة والفول والسندويش بأنواعه في المنشآت والمطاعم الشعبية في دمشق بعد نحو سنتين على صدور آخر تسعيرة رسمية لها.



وبموجب النشرة ، فقد تم تسعير كيلو المسبحة نسبة الطحينة فيها 20% بـ700 ليرة، والحمص المسلوق بـ400 ليرة والفول المسلوق خالي المرق 450 ليرة، حسب ما قال موقع الاقتصادي.



وحددت النشرة سعر كل من صحن مسبحة بالزيت مع سرفيس وخبز وزن 200غ أو صحن الفول أو الحمص بالزيت 400 ليرة أو صحن الحمص أو الفول باللبن والطحينة بـ400 ليرة، وزبدية فتة بالسمن أو بالزيت 500غ بـ450 ليرة.‏



وفيما يتعلق بأسعار السندويش، فقد تم تسعير قرص الفلافل بـ12.5 ليرات، وتراوحت أسعار سندويش الفلافل بين 200 إلى 250 ليرة حسب الحجم ونوع الخبز المستخدم، وسعر سندويشة البطاطا بخبز الصمون 300 ليرة.



وحددت النشرة سعر سندويشة الشاورما بما يتراوح بين 250 إلى 450 ليرة، وسندويش المرتديلا بخبز الصمون 300 ليرة ومع جبنة قشقوان بـ350 ليرة، وسندويش همبرغر بدون بيض 450 ليرة ومع بيض 500 ليرة، وسندويش جبنة شلل أو قشقوان 300 ليرة.



وكانت “محافظة دمشق” أصدرت في 2017 نشرتي أسعار للمطاعم الشعبية، الأولى بشهر شباط حددت سعر كيلو المسبحة نسبة الطحينة فيها 20% بـ550 ليرة، والحمص المسلوق بـ350 ليرة والفول المسلوق 300 ليرة.



وفي تشرين أول 2017 صدرت نشرة ثانية خفضت الأسعار، فأصبح سعر كيلو المسبحة بـ500 ليرة بينما كان يباع في الأسواق بسعر 700 ليرة، وسعر كيلو الفول 300 ليرة ويباع بـ400 ليرة، وأشار رئيس “جمعية المطاعم والمقاهي بدمشق” كمال النابلسي إلى أن تلك التسعيرة غير مقبولة، ولم تلحظ الارتفاع الكبير في العديد من الكلف.