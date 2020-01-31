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محافظة دمشق تؤكد لا زيادة على أجور النقل الداخلي

نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب أنه لم يطرأ أي تغيير على تعرفة الركوب في حافلات النقل الداخلي ضمن مدينة دمشق.

وبين ميهوب أن أي زيادة في تعرفة النقل الداخلي تحتاج إلى قرار  مجلس محافظة دمشق ، ويتم تعميمه على كافة وسائل الإعلام .

بدوره أكد مدير عام شركة النقل الداخلي بدمشق وريفها المهندس سامر حداد عدم وجود زيادة على تعرفة باصات النقل الداخلي المحددة في دمشق وريفها.

مشيراً إلى أن ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول  رفع التعرفة هو عار عن الصحة، مبيناً أن تعرفة النقل داخل دمشق للخط القصير 40 ليرة سورية، والخط الطويل مثل خط مساكن الحرس 55 ليرة سورية.

وأوضح حداد أن تعرفة النقل الداخلي في ريف دمشق تختلف الأجور تبعاً للمسافة بدءاً من 50 ليرة وصولاً إلى 150 ليرة حسب طول الخط.

وتؤكد محافظة دمشق أن أي سائق حافلة نقل داخلي يتقاضى زيادة في الأجرة ستتم مخالفته وفق القوانين الناظمة ، ويمكن للأخوة المواطنين الاتصال على رقم شكاوي النقل الداخلي 0945889912.