محافظ ريف دمشق: العمل مستمر للتوصل إلى مصالحة في وادي بردى

أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم أن العمل ما زال مستمرا للتوصل إلى اتفاق مصالحة محلية في وادي بردى بريف دمشق الغربي.



وذكر المحافظ أن “المحادثات الجارية في منطقة وادي بردى للتوصل إلى مصالحة محلية هي سورية سورية ولا دور للأمم المتحدة ولا لأي طرف خارجي فيها”.



وتمت خلال الأيام الماضية تسوية أوضاع نحو 1000 شخص من قرى وادي بردى بينهم 60 مسلحا وعدد من المتخلفين والفارين والمطلوبين والمستفيدين من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.



وخرج في الاول من الشهر الجاري مئات المدنيين من قرى وادى بردى باتجاه منطقة الروضة بريف دمشق هربا من جرائم التنظيمات الارهابية التكفيرية التي ترتكب الجرائم والمجازر بحق الأهالي في المنطقة.

سانا