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محافظ الحسكة يفتتح مكتبا لمتابعة شؤون المواطنين في القامشلي

افتتح محافظ الحسكة جايز الموسى اليوم مكتبا لمتابعة الشؤون الخدمية للدوائر ولقاء المواطنين في مدينة القامشلي.

وأشار الموسى إلى انه سيتم تخصيص يوم أو يومين أسبوعيا للدوام ضمن المكتب مع عدد من مديري الدوائر والمؤسسات الخدمية بهدف تنشيط الواقع الخدمي ولقاء المواطنين والاستماع إليهم وتخفيف أعباء انتقالهم إلى مدينة الحسكة.

وأكد المحافظ أن الجهود ستتركز حاليا على تحسين واقع صناعة الرغيف وتنشيط عمل مجلس مدينة القامشلي ولا سيما واقع النظافة إلى جانب الوقوف على حاجة ومتطلبات أقسام الدوائر والمؤسسات الخدمية وحلها بشكل مباشر.

وكان محافظ الحسكة خصص يوما في الأسبوع لاستقبال المواطنين في مدينة الحسكة والاستماع لمشاكلهم وقضاياهم والعمل على حلها.

سانا

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