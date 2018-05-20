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مجهولون يسرقون عشر “جرار غاز” و”شوال رز” من مطبخ خيري

أقدم عدد من اللصوص على سرقة مطبخ خيري في مدينة حلب، في اليوم الثالث من رمضان، رغم معرفتهم بقيام متطوعي المطبخ بتوزيع آلاف الوجبات الغذائية مجاناً على العائلات المحتاجة.

حيث قام اللصوص بسرقة عشر “جرار غاز” و”شوال رز” من المطبخ الخيري، وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ يتجاوز المليون ونصف المليون ليرة سوريّة.

ورغم السرقة فقد استطاعت فعالية “خسى الجوع” تأمين 2500 وجبة للمحتاجين في الوقت المحدد، بعد الاستعانة بجرار الغاز من منازل المواطنين المجاورة.

ونشير إلى أن مدير الجمعية وحتى وقتنا الحالي لم يصدر منه بعد أي تعليق عن هذا الموضوع.

يذكر أن الجمعيات في مختلف المحافظات تُسارع في الوقت الحالي لتقديم الوجبات الغذائية على المحتاجين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 


وكالات

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