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مجلس النواب الأمريكي يهدد بومبيو بمذكرة استدعاء ليقدم معلومات حول اغتيال سليماني

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أنه سيصدر مذكرة لاستدعاء واستجواب وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن لم يقدم معلومات حول سياسات الإدارة تجاه إيران واغتيال الجنرال قاسم سليماني.

ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الديموقراطي إيليوت إينغل، خلال جلسة الاستماع في المجلس أمس الثلاثاء، التي تمت دعوة بومبيو لحضورها والتي تجاهلها الوزير إنه “إن لم يتعاون الوزير بومبيو مع اللجنة، سندرس بجدية اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل، بما في ذلك إصدار مذكرات الاستدعاء”.

وأضاف إينغل أنه سيرسل رسالة إلى كل من بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر، سيطلب فيها تقديم معلومات حول الغارة التي قُتل فيها قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني.
وكانت اللجنة المذكورة قد دعت بومبيو لتقديم الإفادة الأسبوع الماضي، لكن الوزير لم يستجب لهذه الدعوة.

ويرى خبراء وفق ما أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الاستفزازات التي تقوم بها إدارة ترامب تجاه إيران والتي كان آخرها اغتيال الفريق قاسم سليماني تزيد من حالة الانقسام بين المواطنين الأمريكيين ما يهدد الأمن القومي الأمريكي.