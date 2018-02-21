مجلس التعليم العالي يعدل أسعار عدد من رسوم الخدمات الجامعية
عدل مجلس التعليم العالي رسم كشف العلامات المتقاضى من الطلاب ليصبح 2000 ليرة سورية للنسخة الواحدة، و5 آلاف ليرة سورية لـ6 نسخ عن الكشف الأصلي، وحدد رسم الخدمات الجامعي بـ10 بالمئة من الرسم المحدد في الفقرة بـمن المادة 2 من القرار الوزاري رقم 46 تاريخ 11-6-2017 للطلاب المسجلين بموجب المفاضلة الخاصة لذوي الإعاقة ويسدد الطالب الرسم ذاته في حال إيقاف التسجيل.
وبموجب قرار لرئيس مجلس التعليم العالي وزير التعليم عاطف نداف عدلت الفقرة ج من المادة 17 على أن يحدد رسم المقرر للطلاب من ذوي الشهداء (المشمولين بأحكام المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها ولجرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة أو أحد ذويهم (الزوجة- الأولاد- الوالدين- الأشقاء) المسجلين في نظام التعليم المفتوح بـ500 ليرة سورية ويطالبون بالرسم ذاته في حال الرسوب.
كما عدلت المادة 42 ليطالب بموجب ذلك الطلاب السوريون المقبولون في مفاضلة ملء الشواغر في مفاضلة الطلاب العرب والأجانب بالرسوم المحددة في المادة 33 من القرار رقم 46 وتاريخ 11-6-2017، وبموجب القرار يطالب أبناء أعضاء الهيئة التدريسية المقبولون في مفاضلة ملء الشواغر في مفاضلة الطلاب العرب والأجانب برسم 3200 دولار أميركي لطلاب الماجستير المسجلين في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والهندسة بمختلف اختصاصاتها أو من طلاب شهادة الدراسات التخصصية العامة الطبية أو الفرعية المسجلين في كليات الطب، وبرسم 2400 دولار أميركي من طلاب الماجستير المسجلين في الكليات والمعاهد العليا الأخرى، على أن يخير الطلاب المشمولون في البندين السابقين بالتسديد بالقطع الأجنبي أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ أول يوم في التسجيل.
وقال عضو مجلس التعليم العالي رئيس جامعة البعث بسام إبراهيم: إن الرسوم المتقاضاة من الطلاب بمفاضلة ملء شواغر الطلاب العرب والأجانب لم تتغير وتسدد بشكل سنوي لحين انجاز دراسة الماجستير، مشيراً إلى أنها تشكل 20 بالمئة من نسبة الطلاب المقبولين في المفاضلة ممن لم يقبلوا فيها، بحيث جاءت المفاضلة لإتاحة الفرصة لمن تسمح لهم الظروف بالتسجيل والقبول في مفاضلة ملء الشواغر.
ولفت إبراهيم إلى رغبة العديد من الطلاب بالتسجيل على مفاضلة ملء الشواغر، مؤكداً أنها تعادل النصف مقارنة مع الرسوم المتقاضاة في أي جامعة خارج القطر والتي لا تقل عن 6 آلاف دولار سنوياً ناهيك عن أجور وتكاليف المعيشة في الخارج، لذا تتيح المفاضلة فرصة للطلاب ممن لم يقبلوا في مفاضلة الدراسات العليا العامة لاستكمال تعليمهم.
وأشار رئيس جامعة البعث إلى أن رسم كشف العلامات كان يقدر بألف ليرة سورية خلال الفترة الماضية وتم رفعه إلى 2000 ليرة سورية بموجب القرار المعدل من مجلس التعليم العالي.
فادي بك الشريف - الوطن
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