مجلس التعليم العالي يعدل أسعار عدد من رسوم الخدمات الجامعية

عدل مجلس التعليم العالي رسم كشف العلامات المتقاضى من الطلاب ليصبح 2000 ليرة سورية للنسخة الواحدة، و5 آلاف ليرة سورية لـ6 نسخ عن الكشف الأصلي، وحدد رسم الخدمات الجامعي بـ10 بالمئة من الرسم المحدد في الفقرة بـمن المادة 2 من القرار الوزاري رقم 46 تاريخ 11-6-2017 للطلاب المسجلين بموجب المفاضلة الخاصة لذوي الإعاقة ويسدد الطالب الرسم ذاته في حال إيقاف التسجيل.

وبموجب قرار لرئيس مجلس التعليم العالي وزير التعليم عاطف نداف عدلت الفقرة ج من المادة 17 على أن يحدد رسم المقرر للطلاب من ذوي الشهداء (المشمولين بأحكام المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها ولجرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة أو أحد ذويهم (الزوجة- الأولاد- الوالدين- الأشقاء) المسجلين في نظام التعليم المفتوح بـ500 ليرة سورية ويطالبون بالرسم ذاته في حال الرسوب.

وبموجب قرار لرئيس مجلس التعليم العالي وزير التعليم عاطف نداف عدلت الفقرة ج من المادة 17 على أن يحدد رسم المقرر للطلاب من ذوي الشهداء (المشمولين بأحكام المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها ولجرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة أو أحد ذويهم (الزوجة- الأولاد- الوالدين- الأشقاء) المسجلين في نظام التعليم المفتوح بـ500 ليرة سورية ويطالبون بالرسم ذاته في حال الرسوب.